Суд в Москве признал право собственности РФ на 272 картины Рериха

Измайловский суд Москвы признал, что 272 картины художника Николая Рериха и его сыновей принадлежат государству. До этого полотна вернули в Международный центр Рерихов. Об этом во вторник, 3 марта, сообщил корреспондент из зала суда.

— Измайловский суд Москвы 3 марта удовлетворил иск

прокуратуры о признании права собственности государства на 272 произведения искусства, принадлежащих Международному центру Рерихов, — передают «Известия» со ссылкой на журналиста.

Сотрудники надзорного ведомства требовали передать полотна РФ, чтобы они стали достоянием общественности. В свою очередь центр заявил, что именно для этого картины и экспонируются на выставках.

В июле прошлого года Останкинский суд признал полотна бесхозными и постановил передать их в собственность государства. В феврале 2026-го Мосгорсуд отменил решение нижестоящей инстанции.