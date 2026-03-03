Квартиру россиянина, уехавшего на заработки, оккупировали голуби

Социальные сети взорвало вирусное видео, героем которого стал житель Воркуты, столкнувшийся с последствиями собственной забывчивости, пишет kp.ru.

Мужчина уехал из дома на три года, чтобы заработать денег в Сибири, и, покидая квартиру, забыл закрыть форточку. Этим не преминули воспользоваться местные пернатые, превратившие жилплощадь в настоящий птичий мегаполис.

На опубликованных кадрах видно, во что превратилась квартира за долгие годы отсутствия хозяина. Повсюду разбросаны гнезда, пол и мебель покрыты толстым слоем перьев и помета. «Три года назад я уехал из Воркуты. Что могло за это время произойти?", задал риторический вопрос мужчина. И сам ответил себе: "Возвращаюсь, а там, мать его, голубиный Дубай! Гнёзда, перья, всего столько, что можно новый слой пола заливать.

Собственник жилья добавил: "Они на меня смотрят, как на арендатора с просрочкой. Я, походу, не хозяин квартиры, я захватчик голубиного государства».

Птицы устроили внутри настоящий «хостел», полностью испортив имущество. Теперь бедолаге предстоит глобальный ремонт. По самым скромным подсчетам, привести жилье в порядок обойдется в сумму от полутора до двух миллионов рублей, что сопоставимо со стоимостью самой квартиры. Особенность ситуации в том, что простой косметической отделкой не обойтись. Эксперты предупреждают: голуби являются переносчиками множества опасных заболеваний, включая птичий грипп и пситтакоз. Поэтому хозяину придется выбросить всю мебель, полностью демонтировать старые покрытия и обработать стены и полы специальными дезинфицирующими средствами.

Впрочем, некоторые пользователи Сети усомнились в подлинности истории, предположив, что этому видеоролику уже около десяти лет, а снят он был блогерами в заброшенной квартире ради хайпа.

В независимости от достоверности сюжета, вывод из него напрашивается однозначный: уезжая из дома надолго, всегда проверяйте, закрыты ли окна, иначе можно не обнаружить в квартире других собственников..