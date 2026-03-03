Виталий Милонов предложил проверять браки россиянок и мигрантов из Индии

Речь идёт о попытках получить гражданство нашей страны.

Для контроля ситуации можно использовать «западный опыт». Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

«Я думаю, что надо проверять такие случаи [браки россиянок и мигрантов из Индии — прим. ГМ]. Я не против международной любви, бывает всякое. Но нужно очень внимательно проверять, не являются ли эти случаи попытками фиктивных браков с целью узаконивания пребывания иностранных граждан на территории России и получить гражданство. Можно использовать западный опыт, где международные бракосочетания могут повлечь какие-то визовые получения только после шести лет. Нужно будет доказать, что люди живут вместе, ведут совместное хозяйство, и только после этого брак будет основанием для получения гражданства».

Ранее Виталий Милонов назвал «идиотками» заключающих брак с турками россиянок. По его словам, это происходит под влиянием сериалов.