Тело бизнесмена Джабраилова доставили в Чечню

Тело бизнесмена и экс-сенатора Умара Джабраилова, покончившего жизнь самоубийством, доставили в Чеченскую Республику рано утром 3 марта. Об этом рассказали его родственники.

© Вечерняя Москва

Похороны предпринимателя проходят в его родовом селе Новые Атаги. Здесь собралось несколько десятков человек. Погребальная процессия начнется после 11:00 и пройдет от дома родственников бизнесмена до кладбища, передает ТАСС.

Ранее певица Алекса в своем блоге рассказала, что Джабраилов перед своей смертью просил у ее мужа Вячеслава Дайчева прощения. Между экс-сенатором и супругом артистки была ссора, которая вспыхнула в 2024 году. Предприниматель обвинил мужчину в крупной краже.

Специалисты столичного СК начали проверку по факту гибели бизнесмена. Несмотря на это, правоохранители уверены, что в его смерти не прослеживается криминальной составляющей. Он мог наложить на себя руки из-за финансовых трудностей. Однако дочь Джабраилова уверена, что его заставили совершить суицид.

Также журналисты сообщили, что перед самоубийством у предпринимателя заблокировали счета ИП. Первая блокировка произошла летом 2025 года по причине отсутствия налоговой декларации.