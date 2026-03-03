Генконсульство Израиля в Санкт-Петербурге прекратило работу

Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге со 2 марта приостановило оказание консульских услуг на неопределённый срок. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале дипломатического учреждения.

«Со 2 марта 2026 года до дальнейшего уведомления консульские услуги не будут оказываться. Следите за обновлениями в наших социальных сетях», — говорится в заявлении дипмиссии.

Конкретные сроки возобновления работы не называются, причины временного закрытия в сообщении не уточняются.

Приостановка деятельности генконсульства происходит на фоне резкой эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по объектам на иранской территории. Тегеран ответил массированными ракетными атаками по Израилю и американским базам в регионе.

На этом фоне в МИД России рекомендовали российским гражданам воздержаться от поездок в Иран и Израиль, а туроператорам — приостановить продажу туров в эти страны. Россиян, находящихся в зоне конфликта, призвали по возможности перебраться в безопасные районы или соседние государства.