Исследование Rambler&Co. Дружеские чаты как медиа: россияне рассказали, верят ли пересылаемым новостям

Обсуждение инфоповодов с друзьями ценится, но большинство перепроверяют все в новостных лентах.

В мировых медиа все чаще появляются закрытые каналы, платные рассылки и прочие «адресные» способы формирования новостной ленты. Медиахолдинг Rambler&Co узнал у российских интернет-пользователей, готовы ли они пользоваться таким форматом.

Для большинства (71%) основным источником информации остаются открытые площадки и публичные ленты, а приватные каналы и рассылки воспринимаются как дополнительный, нишевый инструмент. Лишь 13% называют приватные каналы одним из основных способов следить за новостями. Еще 11% заглядывают туда время от времени, но не считают это главным источником, а 5% отмечают, что дружеские чаты заменяют им персонализированные подборки.

Среди мотивов подписки на частные каналы с новостями и комментариями лидируют запрос на глубину и на узнаваемых экспертов. 28% респондентов в первую очередь хотят получать более подробные разборы и аналитику, столько же (28%) – читать мнение конкретных авторов. Для 22% важнее оставаться «в теме» того, что обсуждает их круг общения. Возможность видеть новости раньше, чем в открытых источниках, значима для 17%, а удобные дайджесты без лишнего шума стали главным аргументом только для 5% опрошенных.

Преимущества камерных форматов аудитория видит не всегда: половина участников опроса (51%) прямо заявляет, что не ощущает особого отличия от традиционных лент СМИ. При этом 19% считают плюсом меньшее количество нерелевантных тем, 14% отмечают чувство доверия к экспертизе авторов. Для 12% важнее, что в эксклюзивных дайджестах выше вероятность увидеть все важное и не потеряться в общей массе, а еще 4% ценят более простой формат обсуждения и возможность задавать вопросы автору напрямую.

На практике взаимодействие с новостями из закрытых источников часто остается поверхностным. Две трети респондентов (67%) признаются, что такие материалы они чаще пролистывают, не углубляясь в содержание. При этом 19% предпочитают сохранять полученную информацию для себя, не делясь ею с другими. Только 11% активно читают новости и обсуждают их в том же чате или канале, а 3% используют приватные подборки как источник для собственных публикаций в открытых соцсетях или комментариях.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 16 по 20 февраля 2026 года, в нем приняли участие 2 008 интернет-пользователей.