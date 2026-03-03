В России предложили ввести "Юрьев день" для увольнений

В России следует разрешить увольняться только один раз в год, а именно в Юрьев день, поскольку эта мера дисциплинирует молодое поколение. Об этом заявил бизнесмен Герман Стерлигов. По его мнению, молодежь несерьезно относятся к жизни и «скачет как блохи по работам».

© Вечерняя Москва

— Нужно вернуть Юрьев день. Это день осенью, когда за неделю до и неделю после люди уходили на все четыре стороны от своего работодателя, от своего хозяина. Каждый был свободен уходить раз в году. Сейчас люди, и в основном молодые, скачут как блохи по работам. Они пришли — и уволились. Это безобразие, — сказал он.

Стерлигов отметил, что соответствующая инициатива позволит работодателям сохранить время и силы на обучение молодых людей. Бизнесмен добавил, что ограничивать возможность увольнения с работы до одного раза в год — это «прекрасная традиция».

— Причем это лучше для самой этой молодежи, скачущей туда-сюда. Потому что они тратят время жизни на то, что бегают по разным работам, — приводит его слова «Абзац».

Как рассказала HR-директор Коммуникационной группы PROGRESS Екатерина Зеленкова, молодежь все чаще выбирает длительные перерывы от работы, отдавая предпочтение «перезагрузке» вместо бесконечной карьерной гонки. Эксперт отметила, что в России наблюдается тренд на «микропенсии». Соответствующее явление — это новый подход к отдыху, когда человек намеренно делает длительный перерыв между работами, чтобы восстановить силы и уделить время своим увлечениям.