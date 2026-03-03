Прилетевших из Дубая российских туристов высмеяли за «оборону отеля»

Рассказы российских туристов, вернувшихся из Дубая на фоне операции США и Израиля против Ирана, вызвали резкую реакцию в соцсетях. Об этом сообщил ряд российских СМИ 3 марта.

Российский общественник Сергей Колясников в своем телеграм-канале назвал истории отдыхающих «цирком». Поводом стали слова одной из туристок, которая заявила, что на фоне боевых действий ей было страшно и она опасалась за свою жизнь.

По ее словам, два дня она провела у бассейна в пятизвездочном отеле, слышала хлопки и испытывала тревогу из-за неизвестности. Колясников высмеял эти заявления, отметив, что «вискарь в горло не лез», а осознание неопределенности «терзало душу». Он иронично добавил, что за «оборону Дубая» таким туристам впору вручать ордена.

Общественник также заявил, что жители Белгорода, Донецка и Новороссийска смотрят на подобные рассказы иначе, поскольку находятся в иных условиях.

С его оценкой согласился военный корреспондент Дмитрий Стешин. Он указал, что отдельные российские СМИ подают истории туристов как пример стойкости.

Российские туристы в ОАЭ пожаловались на проблемы из-за закрытия аэропортов

3 марта стало известно, что первый вывозной самолет с россиянами покинул Объединенные Арабские Эмираты. Одна из пассажирок вновь заявила о страхе из-за неопределенной обстановки и вспомнила о звуках хлопков во время отдыха.