Устный экзамен по истории введут в 9-х классах

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил о введении устного экзамена по истории для учащихся девятых классов. Нововведение начнет действовать с 2027-2028 учебного года и станет обязательным для всех школьников. Об этом глава ведомства сообщил на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению.

© Московский Комсомолец

Устный экзамен будет проводиться в форме допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА) в период с января по апрель. Ранее сообщалось, что с 2027 года история станет обязательным экзаменом в 9-м, а с 2028-го – и в 11-м классах.

Кроме того, меняются требования при поступлении в вуз. История станет приоритетным предметом для гуманитарных направлений.

По словам министра, такое решение дополняет уже существующую систему проверки знаний. Напомним, что в едином государственном экзамене по истории уже введено историческое сочинение. Теперь проверка знаний и умения излагать материал будет проводиться и в девятых классах в устном формате.

Кравцов уточнил, что экзамен будет единым для всех российских школьников. Это позволит унифицировать требования к историческому образованию и оценить не только знание фактов, но и способность учеников логично и последовательно излагать свои мысли, анализировать исторические события.

В министерстве подчеркнули, что до введения новшества остается достаточно времени для подготовки. Разработан план подготовки учителей и школьников к новому формату испытания. Учебный план будет скорректирован с учетом предстоящих изменений, чтобы переход прошел максимально плавно и комфортно для всех участников образовательного процесса.