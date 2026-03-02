Из Дубая впервые за почти трое суток вылетел рейс в российский город

Из международного аэропорта Дубая впервые почти за трое суток вылетел рейс в Москву. Как пишет ТАСС со ссылкой на воздушную гавань, его выполняет авиакомпания Flydubai.

© Global look

Исходя из информации на официальном аэропорта Внуково, данный самолет должен приземлиться в российской столице 3 марта в 04:04 по московскому времени.

Остальные рейсы, которые должны были прибыть из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в данный момент на онлайн-табло значатся как отмененные.

В свою очередь управление по связям с общественностью ОАЭ рекомендовало гражданам не выезжать в аэропорты, пока авиакомпании «не связалась напрямую с подтвержденным временем вылета».

Ранее стало известно о том, что российская авиакомпания «Аэрофлот» начнет вывозить граждан страны из ОАЭ с 3 марта.