Штраф за утрату паспорта предложили отменить

Отменить штраф за утрату паспорта предлагают депутаты Госдумы от партии "Новые люди" во главе с Владиславом Даванковым. Они обратились с таким предложением к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Согласно статье 19.16 КоАП РФ, преднамеренное уничтожение или повреждение удостоверяющего личность документа (паспорта) или его небрежное хранение, приведшее к потере, карается предупреждением или штрафом от 100 до 300 рублей.

Парламентарии отмечают, что на практике значительная часть случаев утраты паспорта связана не с умышленными действиями гражданина, а с кражами, случайной потерей, чрезвычайными обстоятельствами или иными объективными факторами.

"При этом гражданин уже несет существенную финансовую нагрузку: размер государственной пошлины за выдачу паспорта взамен утраченного или пришедшего в негодность составляет 1500 рублей. Таким образом, лицо, утратившее паспорт по неосторожности или ставшее жертвой кражи, фактически обязано не только оплатить госпошлину за восстановление документа, но и подвергается дополнительному административному штрафу", - говорится в их обращении главе МВД (имеется в распоряжении "РГ").

По их мнению, целесообразно рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства № 2267 от 23 декабря 2023 года в части уточнения пункта об обязанности гражданина бережно хранить паспорт и правовых последствий утраты паспорта без умысла, исключив основания для привлечения к административной ответственности при отсутствии доказанного умышленного уничтожения или порчи документа.