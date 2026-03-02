Лерчек не выписали из роддома из-за кровотечения

Валерия Чекалина пока не собирается домой. Ей и ее ребенку придется задержаться в больнице.

Лерчек стала мамой в четвертый раз в минувшую пятницу. Она родила ребенка от бойфренда Луиса Сквиччиарини. Сегодня счастливый папа поделился фотографиями из палаты. Он и Валерия сияли от счастья, обнимая крошечного сына.

Позднее появилась информация, что Чекалину сегодня не выписывают из роддома, как планировалось ранее. Новость сообщает ТГ-канал Super. Блогершу, находящуюся под следствием, даже ожидали полицейские на территории больницы. Однако экс-бизнеследи так и не вышла.

«Доктора считают, что Лере лучше задержаться, так как у нее было кровотечение. Ребенок, который появился на свет 26 февраля, чувствует себя хорошо, но, так как родился недоношенным, тоже еще требует наблюдения медиков», — сообщает Super.

Эта беременность далась Чекалиной тяжело. Она несколько раз попадала в больницу с угрозой выкидыша. Также Валерия перенесла операцию. Все новости о ее состоянии публиковал у себя в блоге ее жених Луис.

Для Чекалиной этот ребенок стал четвертым. У нее есть старшие дети от экс-супруга Артема Чекалина — двойняшки Алиса и Богдан и сын Лев. Имя ее младшего наследника пока неизвестно.