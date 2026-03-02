Туроператор Fun&Sun начинает организацию вывоза туристов из ОАЭ рейсами flydubai

Туроператор Fun&Sun начинает организацию вывозных рейсов для туристов, ожидающих возвращения из ОАЭ в Москву, Казань, Екатеринбург и Новосибирск, перевозка будет осуществляться рейсами авиакомпании flydubai. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Туроператор Fun&Sun с 2 марта 2026 начинает организацию вывоза туристов, ожидающих возвращения на родину из ОАЭ, рейсами авиакомпании flydubai. 2 марта 2026 вылеты планируются в города: Москва, Казань, Екатеринбург и Новосибирск. Информация по конкретному рейсу (номер, время вылета, порядок действий) будет направляться адресно через гида. Держите телефон доступным и проверяйте сообщения», – сказали в пресс-службе.

В РСТ подчеркнули, что туроператор начинает формировать списки на вывоз, поэтому туристам важно постоянно оставаться на связи: гиды и принимающая компания Fun&Sun будут оперативно связываться с теми, кто включен в ближайшие рейсы.

«Туристам, которые продолжают ожидать своего вылета, туроператор будет, как и прежде, оказывать поддержку на месте. Размещение будет обеспечено на период ожидания вылета. Просим отнестись с пониманием, что в ОАЭ сейчас находятся десятки тысяч туристов в ожидании вылета, поэтому коммуникации и подтверждения могут идти с высокой нагрузкой», – заключили в пресс-службе.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что вечером 2 марта аэропорт Шереметьево примет первые после приостановки авиасообщения рейсы из столиц ОАЭ и Омана.