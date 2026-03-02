$77.1790.73

Милонов назвал беременность лучшим подарком на 8 Марта

Национальная Служба Новостейиещё 1

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью NEWS.ru заявил, что самым лучшим подарком для женщины на 8 Марта он считает наступление беременности. При этом букет из 1000 роз парламентарий назвал худшим вариантом. По словам Милонова, «две полоски» являются для женщины главным подарком в этот день, а остальные варианты он назвал второстепенными.

© ТАСС

Он также высказался против дорогих цветочных композиций, заявив, что мужчина, дарящий букет из 1000 роз, выглядит так, будто демонстрирует свое богатство. Парламентарий добавил, что публикация фотографий с подобными букетами в социальных сетях, по его мнению, выглядит пошло вне зависимости от повода. Он призвал мужчин не использовать партнерш как способ продемонстрировать свои финансовые возможности, передает «Радиоточка НСН».

