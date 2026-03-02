Рособрнадзор лишил лицензии медицинский стоматологический институт в Дагестане

Рособрнадзор лишил лицензии на осуществление образовательной деятельности Дагестанский медицинский стоматологический институт, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В сообщении уточняется, что, помимо приостановления действия лицензии медицинского стоматологического вуза, были объявлены и два предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований Санкт-Петербургскому госуниверситету телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича и Санкт-Петербургскому госуниверситету аэрокосмического приборостроения.

Рособрнадзор предложил принять меры по обеспечению обязательных требований в рамках госконтроля в сфере образования.