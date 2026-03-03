Бизнесмена Умара Джабраилова похоронили в Чечне

Российского бизнесмена и бывшего сенатора Умара Джабраилова похоронили в его родовом селе Новые Атаги в Чеченской Республике. В церемонии прощания приняли участие десятки людей. Об этом во вторник, 3 марта, сообщили в ТАСС.

— Тело Джабраилова после совершения необходимых ритуалов вынесли на носилках и, совершая религиозный обряд зикр, доставили пешком на кладбище, где и предали земле, — говорится в материале.

По информации агентства, проститься с предпринимателем пришли его близкие люди, родственники и односельчане. В беседе с журналистами они говорили о покойном как об отзывчивом человеке, который много помогал местным жителям.

Тело бизнесмена нашли в апартаментах в жилом комплексе «Vesper Tverskaya» в Москве в понедельник, 2 марта. Джабраилова госпитализировали в тяжелом состоянии, врачи в течение получаса пытались его реанимировать, однако не смогли спасти ему жизнь. Сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту его гибели.