Раскрыто отношение к алкоголю и наркотикам бизнесмена Джабраилова

Смерть бизнесмена Умара Джабраилова не связана с передозировкой запрещенными веществами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, бизнесмен не менее двух недель не употреблял алкоголь, также исключены наркотики. Известно, что он держал пост в Рамадан.

Ранее сообщалось, что Джабраилова с огнестрельным ранением головы и отеком мозга доставили в больницу из московского отеля. Рядом с ним был найден пистолет. Последнее сообщение в его Telegram-канале было посвящено операции Израиля и США в Иране.

Джабраилов также жаловался подруге, что у него нет настроения. Этой зимой он часто говорил об одиночестве и накопившихся проблемах, которых у него в последнее время было много.