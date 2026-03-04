Росархив сообщил о трех письмах Ахматовой Сталину

Поэт серебряного века Анна Ахматова трижды обращалась к советскому лидеру Иосифу Сталину с просьбой освободить ее близких, рассказали в Росархиве.

Анна Ахматова трижды обращалась к Иосифу Сталину с просьбой освободить своих близких, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росархив. Первый раз поэт написала письмо в ноябре 1935 года после ареста мужа Николая Пунина и сына Льва Гумилева по обвинению в создании контрреволюционной террористической организации. Сталин тогда отреагировал на просьбу, и вскоре оба были освобождены.

В апреле 1939 года Ахматова вновь обратилась к Сталину, но письмо не дошло до адресата, и Гумилев получил 5 лет лагерей. В третий раз она написала лидеру СССР в 1950 году, когда сыну дали уже 10 лет. Эти трагические события глубоко повлияли на творчество Ахматовой.

С ними неразрывно связана поэма «Реквием», в которой Ахматова писала: «Муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне». Эти строки посвящены не только судьбе ее семьи, но и всем жертвам репрессий. 5 марта исполняется 60 лет со дня смерти Ахматовой, она похоронена в Комарово Ленинградской области.

