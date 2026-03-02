Финансовые проблемы и проверка: что известно о смерти бизнесмена Умара Джабраилова

Сегодня ночью в элитном жилом комплексе Москвы было обнаружено тело предпринимателя, бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова. Что известно о смерти бизнесмена, в материале «Рамблера».

Что произошло?

Трагедия произошла в одном из жилых комплексов на Тверской улице в центре столицы, пишет ТАСС.

«Джабраилов покончил с собой», - пояснил источник агентства в силовых структурах.

Смерть бизнесмена подтвердили его адвокат Александр Карабанов, представлявший ранее интересы Джабраилова в суде, и представитель Российской академии художеств. Умар Джабраилов был известен как коллекционер современного искусства. В 2011 году Российская академия художеств присвоила ему звание почетного академика.

«Российская академия художеств подтверждает информацию об уходе из жизни общественного деятеля, почетного члена РАХ Умара Алиевича Джабраилова», - сообщили в академии.

Криминальной составляющей в смерти бизнесмена Умара Джабраилова нет, утонили в силовых структурах. Предпринимателя госпитализировали, он ушел из жизни в больнице. Предсмертной записки не было, пишет РИА Новости.

По информации Telegram-канала Baza, попасть в квартиру к Джабраилову долго не удавалось - дверь была заперта изнутри. Врачи смогли приступить к реанимации только после вскрытия замка. Когда бизнесмена доставили в больницу, он потерял много крови и находился без сознания.

Чем известен Умар Джабраилов?

Умар Джабраилов родился в Грозном 28 июня 1958 года. В 1997 году он стал топ-менеджером группы компаний «Плаза», управлявшей в том числе «Охотным Рядом» и «Смоленским пассажем».

В 2000 году бизнесмен выдвинул свою кандидатуру на выборах президента России и занял последнее одиннадцатое место, набрав всего 78 498 голосов (0,08%). В 2004–2009 годах Джабраилов был сенатором от Чеченской Республики.

А в августе 2017 года он оказался в центре скандала. Джабраилов был задержан за стрельбу в московской гостинице Four Seasons, расположенной рядом с Кремлем.

Его признали виновным в хулиганстве с применением оружия. Экс-сенатору назначили штраф в размере 500 тыс. руб. Свое поведение он сначала объяснял случайностью при проверке оружия, а позднее «нервным срывом» из-за отказа бизнесменов помогать его благотворительному фонду, пишет РБК.

После скандала бизнесмен был исключен из «Единой России» за «дискредитирующие партию и наносящие ущерб ее политическим интересам» действия.

В течение своей жизни Умар Джабраилов был совладельцем ряда компаний, в числе которых группа «Плаза» и ее дочерние структуры, «Инвестиционная компания «Аванти Стройгрупп», которой принадлежит жилой комплекс «Зиларт». Также Джабраилову принадлежали такие фирмы, как ООО «Аванти», ООО «Агроресурс», ООО «Умар Джабраилов компания» и другие. Но к моменту смерти предприниматель утратил контроль над крупными бизнес-активами.

Финансовые проблемы и причина смерти

Причиной суицида бывшего сенатора могли стать финансовые проблемы. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

«В последнее время у Джабраилова были финансовые проблемы», - пояснил он.

Впервые счета ИП, принадлежащего Умару Джабраилову были ограничены еще летом 2025 года - тогда причиной стала формальность: непредоставление налоговой декларации. К февралю 2026-го ситуация осложнилась. Налоговая служба заблокировала его счета в нескольких банках уже из-за реальной задолженности. Формально сумма долга была чуть более 40 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

При этом, по данным Telegram-канала Mash, Умар Джабраилов мог оставить 1,5 млрд рублей долгов.

«К середине 2025 года стало известно, что Джабраилов задолжал больше 190 млн рублей по налогам, страховым взносам и пеням. Проверка двадцати связанных с меценатом фирм выявила отсутствие бухотчетности: по большинству юрлиц, включая группу «Авансис», данные в последний раз предоставлялись в 2016 году», - утверждает канал.

Бывший сенатор Совета Федерации России Умар Джабраилов находился в сложной ситуации, подтвердил Рен ТВ его адвокат Александр Карабанов.

«Он в одно время потерял финансовую стабильность и административный ресурс, не смог смириться с этой реальностью», - отметил он.

В последнем сообщении в своем Telegram-канале бизнесмен выразил обеспокоенность конфликтом на Ближнем Востоке и пожелал находящимся в регионе российским туристам, «чтобы их миновала беда, чтобы не коснулась никого из наших эта трагедия и чтобы они быстрее вернулись домой».

Где пройдут похороны?

Умара Джабраилова похоронят в родовом селе. Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к семье экс-сенатора.