Стало известно, как единственный выживший в Пермском крае турист смог спастись

Единственный из пяти путешественников, которому удалось выжить во время заезда на снегоходах в Пермском крае, еще до прихода спасателей сумел соорудить настил из бревен, на котором под тентом укрывался от ветра.

Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили представители региональных правоохранительных служб.

— Мужчины, чтобы укрыться от непогоды, смастерили в сугробе настил из бревен. Когда нашли единственного выжившего, он укрывался там от ветра тентом. Дрова и продукты у них были, — передает РИА Новости.

Туристы приехали из Уфы в деревню Золотанку Красновишерского района на автомобилях. Они выехали 20 февраля и планировали вернуться 24-го числа. Путешественники успели подняться на плато Кваркуш, а после перестали выходить на связь.

Уже 1 марта стало известно, что спасателям удалось найти трех человек из группы. Двое из них погибли, один выжил, но получил сильное переохлаждение. Вечером того же дня спасатели нашли тела еще двух туристов и официально завершили поиски.

Чемпион России по мотоспорту на бездорожье Александр Коробов считает, что путешествие туристов, которые пропали в Пермском крае, мог осложнить зыбучий снег.