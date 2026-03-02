Появились версии о завещании Джабраилова

Бизнесмен Умар Джабраилов никаких завещаний не писал, могли быть устные договоренности по наследству. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Александр Карабанов, ранее представлявший интересы предпринимателя.

Юрист напомнил об устоях кавказской культуры, где все имущественные вопросы решаются достаточно четко на основании устных договоренностей. Если у Джабраилова имеются активы для наследства, то о них знают только близкие родственники, выдвинул свою версию адвокат.

Джабраилов жаловался подруге, что у него нет настроения. Этой зимой он часто говорил об одиночестве и накопившихся проблемах, которых у него в последнее время было много. Речь идет как о личных и деловых, так и о связанных со здоровьем. Джабраилов регулярно проходил медицинские обследования, потому что плохо себя чувствовал и нередко болел.

1 февраля бизнесмен с друзьями ездил в Мекку, чтобы помолиться и привести в порядок мысли. Однако после этого его состояние стало еще более подавленным.

Ранее сообщалось, что Джабраилова с огнестрельным ранением головы и отеком мозга доставили в больницу из московского отеля, но спасти не смогли. Рядом с ним в номере гостиницы был найден пистолет.