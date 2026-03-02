$77.2791.3

Потерял миллиарды и друзей: каким был Умар Джабраилов

© Александр Поляков/РИА Новости
Топ-модель Наоми Кемпбелл, принимавшая участие в вечерах памяти великого кутюрье Джанни Версаче в Государственном Кремлевском дворце, ее друг Флавио Бриаторэ (слева) и президент группы «Плаза» Умар Джабраилов (справа) в Москве, 1999 год
© Антон Денисов/ТАСС
Фото Умара Джабраилова, которое обнаружили в файлах Джеффри Эпштейна
© Global Look Press
Представитель правительства Чечни в Совете Федерации России Умар Джабраилов и глава правительства Чеченской республики Рамзан Кадыров (на первом плане слева направо) во время торжеств, посвященных 65-летию города Гудермеса, 2006 год
© Сергей Узаков/ТАСС

Умар Джабраилов и модель Наталья Водянова во время благотворительного аукциона «Сердечный прием» фонда «Обнаженные Сердца» в Концертном зале «Барвиха Luxury Village», 2012 год
© Валерий Левитин/РИА Новости
Умар Джабраилов на традиционном весеннем субботнике по уборке территории города, 2000 год
© Игорь Михалев/РИА Новости
Президент Чеченской республики Ахмат Кадыров (второй слева) и сенатор Совета Федерации от Чечни Умар Джабраилов (слева) совершают Малый Хадж, Мекка, Саудовская Аравия, 2004 год
© Абдулбек Вахаев
Умар Джабраилов в качестве диджея на дискотеке, 2000 год
© Игорь Михалев/РИА Новости
Умар Джабраилов во время благотворительного аукциона «Сердечный прием» фонда «Обнаженные Сердца» в Концертном зале «Барвиха Luxury Village», 2012 год
© Валерий Левитин/РИА Новости

Владимир Жириновский, Умар Джабраилов, Станислав Говорухин и Элла Памфилова, 2000 год
© Александр Чумичев/ТАСС
Телеведущая Ксения Собчак и Умар Джабраилов во время благотворительного аукциона «Сердечный прием» фонда «Обнаженные Сердца» в Концертном зале «Барвиха Luxury Village», 2012 год
© Валерий Левитин/РИА Новости
Умар Джабраилов на традиционном весеннем субботнике по уборке территории города, 2000 год
© Игорь Михалев/РИА Новости
Умар Джабраилов со спутницей перед началом 14-й церемонии вручения премии «Серебряная калоша», 2010 год
© Алексей Филиппов/ТАСС
Сенатор Умар Джабраилов (слева) и депутат Госдумы Адам Демильханов (справа) в гостях у ветерана ВОВ Петра Кудри, 2008 год
© Илья Питалев/РИА Новости

Умар Джабраилов со спутницей на вечеринке в честь 40-летия дома Roberto Cavalli и 180-летия ювелирного дома Chopard в «Барвиха Luxury Village», 2010 год
© Артем Коротаев/ТАСС
Умар Джабраилов и директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова во время благотворительного аукциона «Сердечный прием» фонда «Обнаженные Сердца» в Концертном зале «Барвиха Luxury Village», 2012 год
© Валерий Левитин/РИА Новости
Умар Джабраилов, 2007 год
© Сергей Пятаков/РИА Новости
Умар Джабраилов перед премьерой фильма «Уолл-стрит. Деньги не спят» в кинотеатре «Пионер», 2010 год
© Илья Питалев/РИА Новости
Умар Джабраилов на Chopard-party в рамках 65-го Каннского Международного кинофестиваля, 2012 год
© Валерий Левитин/РИА Новости

Умар Джабраилов у здания Тверского суда, где рассматривается уголовное дело по факту хулиганства в московской гостинице, 2017 год
© РИА Новости
Умар Джабраилов на традиционной ежегодной вечеринке ювелирного дома de Grisogono в Каннах, 2012 год
© Валерий Левитин/РИА Новости
Умар Джабраилов на судебном заседании в Тверском суде, где рассматривается уголовное дело по факту хулиганства в московской гостинице, 2017 год
© Евгений Биятов/РИА Новости

Бывший сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов ночью был обнаружен в критическом состоянии охранниками в элитном жилом комплексе «Vesper Tverskaya» в Москве. Рядом с ним лежал пистолет.

Его доставили в больницу около трех часов ночи. Там пытались реанимировать, но безуспешно.

В правоохранительных органах рассказали ТАСС, что причиной самоубийства Джабраилова могли стать финансовые проблемы.

За день до смерти бизнесмен опубликовал видеообращение к туристам на Ближнем Востоке на фоне обострения конфликта между США, Израилем и Ираном. Он пожелал путешественникам «миновать беды».

Джабраилов родился в Грозном в 1958 году. В 1997-м он стал топ-менеджером группы компаний «Плаза», которая управляла торговыми центрами «Охотный Ряд», «Смоленский пассаж», жилым комплексом «Кунцево», гостиницей «Россия» и другими объектами.

Он считался одним из самых ярких представителей московской светской хроники 1990-х и 2000-х годов.

В 2004 году Умар Джабраилов стал сенатором от Чечни, этот пост он занимал до 2009 года.

В 2017 году против него возбудили дело о хулиганстве из-за того, что он стрелял в воздух из наградного пистолета в отеле. Суд назначил ему штраф в размере полмиллиона рублей. Джабраилов раскаялся в преступлении.

В апреле 2020 года бизнесмен предпринял попытку покончить с собой. Тогда его госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, где оказали необходимую помощь.

В декабре 2025-го Джабраилов признался, что на протяжении 15 лет страдал от тяжелой зависимости, из-за которой он потерял многомиллиардное состояние и друзей.

По информации Telegram-канала Baza, Джабраилов также фигурировал в файлах американского финансиста и педофила Джефри Эпштейна. Сам бизнесмен подтверждал, что дружил с помощницей Эпшейна Гислейн Максвелл, которая была осуждена за вербовку несовершеннолетних для скандальных секс-вечеринок.

Фотографии из разных периодов жизни Умара Джабраилова — в нашей фотогалерее.