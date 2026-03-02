В Санкт-Петербурге открыли памятник погибшим от коронавируса

В саду Милосердия, рядом с новым корпусом инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге, 28 февраля открыли памятник погибшим врачам и пациентам от коронавируса.

© Вечерняя Москва

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил, что врачи, медсестры, санитарки и водители скорой помощи первыми встретили пандемию.

— Они не знали, что будут героями, и не собирались ими становиться, но они ими стали. Ценой своей жизни многие из них защитили жизни жителей нашего города, — подчеркнул он.

Также Беглов оценил вклад в борьбу с коронавирусом волонтеров, которые помогали врачам.

Монумент похож на огонь, в языках пламени которого — птицы. По задумке скульптора Владимира Бродарского, они пытаются вырваться из смертельных объятий болезни. Постамент памятника расчерчен меридианами и параллелями, как земной шар, сообщает «Петербургский дневник».

В Роспотребнадзоре сообщили, что самый распространенный штамм коронавируса в России — вариант XFG. По данным ведомства, на него приходится 99 процентов всех новых случаев COVID-19 в стране. Вариант XFG доминирует не только в России, но и в мире. Согласно международной базе GISAID, его доля в среднем составляет около 65 процентов от новых заражений. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, чем опасен этот штамм и чем он отличается от других.