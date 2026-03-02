СМИ рассказали о последних днях жизни Умара Джабраилова

Незадолго до самоубийства предприниматель Умар Джабраилов списывался с подругой. По данным Mash, он сам начал диалог и пожаловался, что у него нет настроения.

Более того, прошедшей зимой бизнесмен часто говорил об одиночестве и накопившихся проблемах.

Авторы материала отмечают, что в последнее время Джабраилов испытывал проблемы в личной и деловой жизни, его также подводило здоровье. Как утверждается, он часто проходил медобследования и нередко болел.

Бывший сенатор от Чечни часто говорил об одиночестве и заявлял, что дети редко его навещают. По словам самого Джабраилова, у него не было собственного жилья и он уже около полугода снимал квартиру.

В феврале бизнесмен посетил в Мекку: там хотел помолиться и психологически разгрузиться. Однако после поездки его состояние стало более подавленным.

При этом Джабраилов активно вел соцсети, регулярно проводил встречи с командой, но часто менял специалистов, отвечавших за продвижение и ведение его аккаунтов.

По предварительным данным, бывшего сенатора собираются похоронить на родине, в Чеченской Республике, передает Telegram-канал.

Раскрыты подробности об образе жизни Джабраилова

Джабраилов покончил с собой в апартаментах на Тверской-Ямской улице 2 марта. Его госпитализировали как неизвестного. По данным СМИ, позднее бизнесмена опознали охранники. Медики пытались его реанимировать около получаса, но спасти Джабраилова не удалось. СК начал доследственную проверку по факту его гибели. Предположительно, бизнесмен совершил суицид из-за финансовых проблем.