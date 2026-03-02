Раскрыты данные о финансовых делах Джабраилова

Бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов, покончивший с собой в московских апартаментах, мог оставить 1,5 млрд рублей долгов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации авторов канала, формально Джабраилов вышел из бизнеса еще в феврале 2020 года, продав свою долю в 71% предпринимателю Владимиру Шупову. Однако законность этой сделки оказалась под вопросом — спустя четыре года сам Шупов заявил, что не является владельцем активов.

К середине 2025 года выяснилось, что Джабраилов должен миллионы рублей. В частности, более 190 млн рублей он должен был уплатить по налогам, страховым взносам и пеням, пишет Mash. Проверка 20 связанных с экс-сенатором контор выявила отсутствие бухотчетности: по большинству юрлиц, включая группу «Авансис», данные в последний раз предоставлялись в 2016 году. На счетах организации числилась символическая сумма около 10 тыс. рублей.

2 марта Умара Джабраилова нашли без признаков жизни в апартаментах на Тверской улице. Бизнесмена госпитализировали в тяжелом состоянии, реанимационные действия не помогли. По данным источника РИА Новости, на теле бизнесмена обнаружили огнестрельное ранение.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, возможной причиной суицида Джабраилова могли стать финансовые проблемы.