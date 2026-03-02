Раскрыты подробности об образе жизни Джабраилова

Экс-сенатор от Чечни и предприниматель Умар Джабраилов, покончивший с собой в Москве, последние годы не появлялся на светских мероприятиях и вел уединенный образ жизни.

© Вечерняя Москва

Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в Telegram-канале Shot.

— Умар Джабраилов вел замкнутый образ жизни и не появлялся на светских мероприятиях в последние годы, — говорится в публикации.

Экс-сенатор жил один в апартаментах на Тверской-Ямской улице. У него якобы редко были гости. Дочери предпринимателя живут в Европе. В начале нулевых Джабраилова замечали на мероприятиях в кругу P. Diddy, Jay-Z и Beyonce. Предприниматель также попадал под следствие за стрельбу в отеле Four Seasons в 2017 году. Тогда мужчину оштрафовали на полмиллиона рублей.

Джабраилова нашли в апартаментах 2 марта. Его доставили в больницу как неизвестного, однако позднее предпринимателя опознали охранники. Врачи полчаса пытались реанимировать Джабраилова, но безуспешно. Предварительно, он мог покончить с собой из-за финансовых трудностей. Перед самоубийством у Джабраилова заблокировали счета ИП.