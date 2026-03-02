Собчак выразила соболезнования родным бизнесмена Джабраилова

Журналистка Ксения Собчак высказалась об успехе предпринимателя и бывшего сенатора Умара Джабраилова. О кончине экс-избранника она написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Собчак выразила соболезнования родным Джабраилова и подчеркнула, что все вспоминают о нем с теплом.

«Только вдумайтесь, человек из чеченского села, без мамы, папы, один из 12 братьев добрался до Москвы! В те годы поступил (немыслимо) в МГИМО!» — делится она.

Журналистка назвала Джабраилова способным бизнесменом, которые «смог очаровать все правящие элиты Москвы, заработать немыслимое количество денег, стать популярным на Западе, дружить с мировыми звездами».

Уход Джабраилова она назвала итогом психологического слома и зависимости предпринимателя.

Также Собчак вспомнила об отношениях с Джабраиловым и назвала его мужчиной московской мечты. Журналистка вспомнила, как спустя много лет он обратился к ней, чтобы дать интервью и пообещать самому себе прекратить употреблять запрещенные вещества.

2 марта Умара Джабраилова не стало. В Москве бизнесмена госпитализировали как неизвестного в тяжелом состоянии, его опознали только подоспевшие охранники. По данным Telegram-канала Baza, раненного Джабраилова обнаружили в жилом комплексе «Vesper Tverskaya» (по другим данным — в гостинице). В больницу его доставили около 3 часов ночи, реанимационные действия не помогли.