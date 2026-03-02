Часть россиян предупредили о дожде и снегопаде

В понедельник, 2 марта, в ряде регионов, расположенных на Русской равнине, пройдут осадки в виде дождя или снега.

Об этом часть россиян предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире телеканала «Россия 24».

«Сегодня атлантический циклон продолжит закачивать на Русскую равнину согретые Гольфстримом воздушные массы. Но основные облачные поля этого вихря сконцентрируются на северной половине региона. Поэтому здесь ожидаются небольшие снегопады, а южнее линии Санкт-Петербург — Нижний Новгород — переходящие в дожди», — поделился информацией синоптик.

Что касается юга Европейской России, эта территория окажется вне зоны ненастья, повышенная вероятность осадков прогнозируется лишь в горах Кавказа, добавил он.

Ранее коллега Евгения Тишковца, Михаил Леус, рассказал об аномально теплом начале марта в некоторых регионах РФ. Температура выше нормы фиксировалась в Псковской, Смоленской, Калужской и Тульской областях, а также в Подмосковье.