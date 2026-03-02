Божена Рынска отреагировала на смерть Умара Джабраилова

Журналистка Божена Рынска высказалась о смерти предпринимателя и экс-сенатора Умара Джабраилова.

Свое мнение в понедельник, 2 марта, она выразила в Telegram-канале.

— Бедность его доконала. Деньги кончились. Он пробовал занимать у знакомых. Никто особо не давал. Инфоцыганский бизнес не взлетел. Деваться было некуда, — отметила она в публикации.

Джабраилов покончил с собой в Москве 2 марта. По данным СМИ, бизнесмена опознали охранники. Медики пытались реанимировать его около получаса, но спасти предпринимателя не удалось.

Также журналисты сообщили, что перед самоубийством у него заблокировали счета ИП. Первая блокировка произошла летом 2025 года по причине отсутствия налоговой декларации.