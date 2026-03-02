В российском регионе тысячи людей остались без воды на неделю

В пригороде Хабаровска коммунальная авария лишила воды больше двух тысяч человек. О ситуации пишет Telegram-канал Mash.

Водоснабжение приостановили в квартале «Солнечный город» в селе Мирном в конце февраля. На сегодняшний день без воды местные жители сидят уже неделю. Отключение затронуло в том числе пенсионеров и инвалидов. Власти организовали подвоз воды, но график не анонсировали — в результате о приезде машины никто не узнал, и разразился скандал.

Причина аварии пока не установлена, работает оперативный штаб. По словам главы района Сергея Будкина, последствия ЧП устраняют специалисты хабаровского водоканала.

Ранее в краевой столице жители почти 200 домов остались без тепла и горячей воды на два дня. Подачу ресурса остановили из-за аварии на одной из тепломагистралей. В зону отключения попали три школы, 12 детских садов и девять медучреждений. На территории студгородка Тихоокеанского государственного университета также прорвало трубу, из-за чего затопило окрестности и размыло асфальт. По факту случившегося возбудили уголовное дело.