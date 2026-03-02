Чем известен скончавшийся драматург Николай Коляда

В Екатеринбурге второго марта на 69-м году жизни скончался Николай Коляда.

Зашло "солнце русской драматургии" пишут в соцсетях поклонники мэтра и коллеги по цеху.

"Казалось, он ничего не боится, что любая цель для него достижима. И он доказал это всей своей жизнью, создав целую Вселенную - "Коляда-Театр". "Сверхталантливый был человек - до гениальности. Театр тоже талантливый, яркий, самобытный - теперь сохранить бы…". "Мир стал темнее на одного светлого человека...".

Родился Николай Владимирович в селе в Казахстане в семье тракториста и доярки. После окончания школы отец отвез мечтавшего стать артистом сына в Свердловск. После театрального училища Коляда попал в труппу Свердловского академического театра драмы, начал писать. В 1982 году в газете "Уральский рабочий" впервые был опубликовали его рассказ "Склизко!", и в том же году была написана первая пьеса "Дом в центре города".

С середины 1990-х годов Николай Владимирович как режиссер начал ставить спектакли на малой сцене драмтеатра, а в 4 декабря 2001 года официально зарегистрировал свой театр - некоммерческое партнерство "Коляда-театр".

С 1994-го под руководством драматурга ежегодно (с перерывом на несколько лет из-за недостатка финансирования) стал проводиться фестиваль театральных постановок "Коляда-Plays" - сначала по пьесам самого Николая Владимировича, а позднее - и по произведениям других современных авторов.

На счету Коляды - больше 120 пьес и 60 спектаклей. С успехом на российских и зарубежных площадках шли постановки "Мурлин Мурло" и "Рогатка". Особой любовью публики всегда пользовались постановки по пьесам самого Николая Коляды, а также - по произведениям Гоголя и Теннесси Уильямса.

"Гоголь - с детства любимый писатель. "Ночь перед Рождеством" я прочитал совсем маленьким, и там в примечании есть такие строчки: "Говорят, что будто был когда-то болван Коляда, которого принимали за бога". Надо же, подумал я, какой великий писатель - про Коляду пишет! И с той поры прочитал всего Гоголя, полюбил и язык его, и его героев, а потом стал писать инсценировки и ставить спектакли по Гоголю. У меня в театре идут и "Ревизор", и "Мертвые души", "Женитьба", "Тарас Бульба", "Иван Федорович Шпонька и его тетушка", "Старосветская любовь", "Вий", "Сорочинская ярмарка"… И всегда полные залы", - рассказал драматург в интервью "РГ" в конце прошлого года.

Тогда, в январе, труппа начинала репетировать "Орфей спускается в ад" Уильямса. Премьера драмы в двух действиях состоится сегодня. И так вышло, что этот спектакль стал последним, над которым создатель и вдохновитель театра работал лично.