МЧС предупредило о тренировке по отработке сигналов опасности 4 марта

Уличные сирены, громкоговорители и теле- и радиопредупреждения запустят по всей стране 4 марта.

Кроме того, информация о тренировке также будет доступна в мобильном приложении "МЧС России".

"Плановая масштабная проверка систем оповещения населения пройдет в субъектах России. В ходе проверки будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей, а также проведено замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов", - сообщили в МЧС России.

Там напомнили, что система оповещения проверяется регулярно. Она предназначена для быстрого доведения сигнала тревоги до населения при угрозе или возникновении любых чрезвычайных ситуаций.

Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие, при необходимости включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.