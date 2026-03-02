Умер отец телеведущего Александра Гордона писатель Гарри Гордон

Поэт и прозаик, художник, сценарист Гарри Гордон умер в возрасте 84 года, сообщила его внучка Тася Тихонова.

О смерти деятеля культуры рассказала его внучка Тася Тихонова, передает РИА «Новости».

«Сегодня из жизни ушел любимый дедушка, Гарри Борисович Гордон. Художник, поэт, писатель», – написала она в соцсетях.

Гордон появился на свет 12 июля 1941 года в Одессе. Он постигал искусство живописи в Одесском художественном училище, а позже получил диплом Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной.

Гарри Гордон получил известность как литератор благодаря книгам «Темная комната» и «Птичьи права». Также он создал сценарии для кинолент своего сына «Пастух своих коров» и «Огни притона».