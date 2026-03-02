В аэропорту Дубая туристам из РФ дали три финика на обед после отмены рейса

Туристка из Уфы Гулия рассказала в беседе с РИА Новости, что в аэропорту Дубая, где после взрывов отменили их рейс в Тбилиси, путешественникам во время ожидания выдали на обед лишь три финика. По ее словам, в авиагавани скопилось огромное количество пассажиров с разных отмененных рейсов. Им обещали предоставить питание и воду на время ожидания.

© Газета.Ru

"Но очередь была огромная, еды на всех не хватило. В итоге нам дали три финика, а воду мы так и не получили", - заявила Гулия.

Также женщина уточнила, что об отмене рейса ей и другим пассажирам стало известно уже в самолете. Им пришлось покинуть борт. При этом один из самолетов успел взлететь, однако его вернули обратно на аэродром. 1 марта авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно отменила рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно из-за продления ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ.

Представители перевозчика отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить возврат билетов или переоформить их на ближайшие даты, если будут свободные места. Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану "иссякшим терпением" в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".