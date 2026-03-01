Российские авиакомпании приостанавливают все рейсы в/из ОАЭ до 3 марта

Российские авиакомпании продолжают публиковать обновления по рейсам в/из ОАЭ на фоне продления ограничений на использование воздушного пространства до 12:30 3 марта (время ОАЭ) или 11:30 по московскому времени, сотни пассажиров размещены в гостиницах. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Уральские авиалинии сообщили о работе с пассажирами рейсов из/в аэропорт Дубай Аль-Мактум (DWC). По состоянию на 8:00 по московскому времени 407 пассажирам рейсов U6-7420, U6-798 и U6-738, не вылетевшим из Дубая 28 февраля, предоставлены гостиницы. В Домодедово размещены 14 пассажиров, в Сочи – 11, в Екатеринбурге – 11, остальным расселение не потребовалось. На данный момент оформлено 150 возвратов денежных средств, произведено 10 обменов билетов, около 600 клиентских заявок обрабатываются в контакт-центре. Аэропорт Дубая Аль-Мактум и дорога к нему закрыты – пассажиров просят не направляться в этом направлении. Аэрофлот в связи с продлением ограничений вынужденно отменяет рейсы в/из Дубая и Абу-Даби с вылетом до снятия запрета. Пассажирам предлагается переоформление билетов на ближайшие даты при наличии мест либо оформление вынужденного возврата. Информирование осуществляется по контактам, указанным в бронировании. В случае досрочного снятия ограничений авиакомпания готова незамедлительно приступить к выполнению рейсов», – говорится в сообщении.

Победа также отменяет рейсы в/из Дубая и Абу-Даби до снятия ограничений. Клиенты могут переоформить билеты на другие даты либо оформить вынужденный возврат. Доступен онлайн-сервис возврата, позволяющий самостоятельно вернуть билет, в том числе по невозвратным тарифам. О возобновлении полeтов перевозчик сообщит дополнительно. Utair отменила рейсы в/из Дубая до снятия ограничений. Пассажиры могут перенести билеты на другие даты после возобновления полeтов или оформить возврат средств. Поддержка осуществляется через онлайн-чаты авиакомпании; после открытия воздушного пространства клиентам направят дополнительную информацию по каждому бронированию. S7 Airlines сообщила о дополнительных изменениях в расписании в связи с закрытием воздушного пространства над странами Персидского залива.

Ранее перенесeнные рейсы S7 3774 Дубай – Москва и S7 5786 Дубай – Новосибирск за 1 марта отменены. После открытия неба авиакомпания планирует выполнить вывозные рейсы для пассажиров. Тем, кто уже находится в Дубае, рекомендуют не приезжать в аэропорт – вход на территорию временно закрыт по рекомендации администрации.

Все перевозчики подчeркивают, что готовы возобновить полeты сразу после снятия ограничений. Пассажирам настоятельно рекомендуется проверять статус рейса перед выездом в аэропорт и следить за обновлениями на официальных ресурсах авиакомпаний.