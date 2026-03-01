Народный фронт и МГУ запустили курс по адаптации ветеранов СВО к мирной жизни

Запущен онлайн-курс "Адаптация ветеранов СВО", сообщили в пресс-службе Народного фронта.

"Совместно с факультетом психологии МГУ имени М.В. Ломоносова запустили образовательный онлайн-проект, направленный на поддержку участников спецоперации, возвращающихся к мирной жизни, и формирование системы психологической взаимопомощи по принципу "равный - равному", - рассказали в пресс-службе.

Программа разработана для бойцов, после возвращения домой переживающих сложные эмоциональные состояния, ищущих новые смыслы и стремящихся наладить отношения с близкими. Обучение построено в формате заранее записанных видеолекций. Их можно проходить на любом устройстве.

"Согласно опросам, порядка 86% ребят не обращаются за профессиональной психологической помощью. Это значит, что нам нужно искать новые механизмы", - отмечает руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Курс состоит из шести тематических модулей, посвященных вопросам кризисов, самочувствия, семейных отношений, профессиональной реализации и личностной адаптации.