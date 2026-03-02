Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих «выезд» из ОАЭ

Генконсульство России в Дубае предупредило граждан о мошенниках, которые предлагают «выезд» из ОАЭ на фоне ограничений в работе аэропортов.

© Global look

В дипмиссии сообщили, что активизировались злоумышленники, предлагающие россиянам услуги по выезду в соседние страны, например в Оман, либо перелёты на частных джетах.

Граждан просят внести предоплату якобы за «трансфер» или авиаперелёт. После получения денег аферисты исчезают, не предоставляя никаких услуг.

В консульстве рекомендовали пользоваться только официальными сервисами покупки билетов, не переводить средства частным лицам в интернете и ориентироваться на проверенную информацию от авиакомпаний.

Ранее в Министерстве транспорта России заявили, что российские авиакомпании готовятся возобновить полёты в страны Ближнего Востока, перевозчикам поручено сформировать планы по наращиванию провозных ёмкостей, а также предусмотреть выполнение дополнительных рейсов.