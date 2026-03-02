Аферисты стали предлагать голосовать в Telegram за благоустройство территории

Аферисты стали предлагать пользователям мессенджера Telegram новый сценарий, чтобы выманить деньги, и под видом голосования за благоустройство заманивать в диалог, сказано в материалах МВД России.

Жильцам приходит сообщение с предложением перейти по ссылке для участия в голосовании, после чего у них запрашивают код, поступивший по SMS, передает ТАСС.

Далее злоумышленники заявляют о якобы взломе личной страницы на портале «Госуслуги» и предлагают позвонить в фальшивую службу поддержки. Там жертве сообщают об угрозе хищения накоплений и убеждают перевести деньги на несуществующий «единый казначейский счет» для их сохранения.

В МВД Росси призывают не сообщать коды из SMS и мессенджеров неизвестным лицам, а также не выполнять указания, связанные с переводом средств.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, психолог предупредила об аферистах в образе одинокого романтика. Мошенники стали представляться в мессенджерах соседями с просьбой сказать код. Аферисты стали представляться судебными приставами и требовать оплатить штраф.