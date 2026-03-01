Что происходит с российскими туристами в ОАЭ на фоне ударов Ирана

Порядка 20 тысяч туристов из РФ не могут покинуть ОАЭ из-за начавшейся войны на Ближнем Востоке. У некоторых россиян уже начались проблемы: их пытаются выселить из отелей, невзирая на «военный форс-мажор». При этом «странную позицию» заняли власти эмирата Дубай.

В воскресенье в Минтрансе РФ заявили, что 20 тысяч россиян застряли в ОАЭ, где закрыли небо для полетов.

При этом часть россиян, находящихся в ОАЭ, уже попала под негостеприимный прессинг — владельцы требуют покинуть гостиницы. В частности, отели Дубая и Шарджи выселяют туристов, поскольку у них закончилось оплаченное время проживания.

Местами ситуация усугубляется из-за позиции властей. Так, администрация Дубая не помогает российским туристам, сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

«Очень навстречу идут администрации эмиратов Рас-эль-Хайма и Абу-Даби, чего нельзя сказать, к сожалению, об эмирате Дубай, где довольно странная позиция, не оказывают содействия, по крайней мере по состоянию на сейчас», — сказала Ломидзе в интервью «Вестям».

В АТОР уже подготовили соответствующий запрос властям Дубая.

Тем временем некоторые российские туристы пешком пересекли границу, чтобы попасть из ОАЭ в Оман и улететь из страны, сообщает РЕН ТВ. Из столицы Омана сейчас можно улететь в Египет, Индию, Пакистан, Таиланд, Шри-Ланку.

Еще один способ покинуть ОАЭ – купить билет на круизный корабль. Российские туристы с 1 марта активно приобретают билеты на немецкий лайнер Mein Schiff, сообщает Mash.

При этом круизы по Персидскому заливу на ближайшие даты уже отменили, что будет дальше – пока неясно.

Российский повар рассказал о ситуации в Дубае

Так, пассажиры лайнера, следовавшего по Персидскому заливу, сообщили, что их путешествие внезапно прервалось. Корабль пришвартовали в катарской столице Доха. Туристам разрешили выходить на 5-ю и 12-ю палубы и стоять только под крышей. Бассейны при этом закрыты.

Кроме того, морской исход из Дубая сопряжен с риском. Накануне иранская ракета упала рядом с круизным лайнером в порту Абу-Даби.

В воскресенье генконсульство РФ в Дубае обратилось к российскими туристам и оставило контакты для тех, кто сталкивается с трудностями.