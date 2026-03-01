Следовавшие в Сочи 11 самолетов на запасные аэродромы
В Сочи днем воскресенья были введены временные ограничения на полеты, сообщает пресс-служба аэропорта в своем телеграм-канале.
Стало известно, что ввиду ограничений на прием и выпуск воздушных судов экипажи 11 рейсов приняли решения об уходе на запасные аэродромы – в Минводах, во Владикавказе, в Грозном, Астрахани и Махачкале.
При этом, пассажирам рекомендовали уточнять информацию о статусе рейсов у авиаперевозчиков.
- Как только ограничения будут сняты, воздушные суда вернутся в Сочи, где мы их обслужим согласно очередности и отправим по городам назначения, - говорится в сообщении.