Следовавшие в Сочи 11 самолетов на запасные аэродромы

В Сочи днем воскресенья были введены временные ограничения на полеты, сообщает пресс-служба аэропорта в своем телеграм-канале.

Стало известно, что ввиду ограничений на прием и выпуск воздушных судов экипажи 11 рейсов приняли решения об уходе на запасные аэродромы – в Минводах, во Владикавказе, в Грозном, Астрахани и Махачкале.

При этом, пассажирам рекомендовали уточнять информацию о статусе рейсов у авиаперевозчиков.