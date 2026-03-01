Судьба Листьева: рок или цепь случайностей?

2 марта 1995 года на всех экранах демонстрировалось фото известного журналиста с подписью: «Владислав Листьев убит». Ни заказчик, ни его исполнитель до сих пор не найдены и не названы. Об этом рассказывает СтарХит.

Телезрители видели Владислава одетым с иголочки, ухоженным, уверенным в себе человеком. И лишь немногие знали, что судьба его не баловала с момента появления на свет. Листьев родился слабым и болезненным, детские годы прожил с пьющими родителями в маленькой комнатушке барака без удобств.

Позднее, когда семья переехала во многоэтажку, и Влад стал ходить в спортивную секцию, покончил с собой его отец. Мужчине грозил суд за взятку.

В жизни Влада появился отчим, с которым отношения не сложились. Мать устроила его в легкоатлетическую школу-интернат имени братьев Знаменских, где он стал кандидатом в мастера спорта и чемпионом СССР по бегу на 1000 метров среди юниоров.

С родными он общался все меньше. Но позднее, когда Листьев стал звездой, он купил матери хорошую квартиру. Но женщина уже была прочно зависима от алкоголя, она умерла через полтора года, попав под автомобиль.

Не складывалась у Листьева и личная жизнь. Первый брак был омрачен трагической смертью новорожденного сына, и даже появление на свет дочери семью не спасло. Во втором браке первенец родился тяжело больным и прожил всего несколько лет. К моменту рождения второго ребенка Владислав начал сильно пить, и супруга его оставила.

Именно в этот страшный период карьера Листьева пошла в гору. В 1987 году он стал ведущим новой передачи «Взгляд». Запои продолжались до тех пор, пока он не осознал – впереди увольнение и потеря любимого дела. Влад смог остановиться.

Казалось, наконец началась новая жизнь. Листьев встретил Альбину, художника-реставратора, и пара была счастлива вместе. В 1990 году «Взгляд» закрыли, а Владиславу Листьеву поручили развлекательную программу «Поле чудес», потом - «Час пик» и «Тему». Затем он получил должность гендиректора ОРТ.

1 марта 1995 года Листьев возвращался со съемок. Пуля настигла Владислава в пролете между этажами в собственном подъезде.

Во время активного поиска убийц и их заказчика часто звучало имя Бориса Березовского. Листьев заявил о создании честного телевидения и ввел трехмесячный мораторий на рекламу. Акционером канала в то время был Борис Березовский. Журналист Эдуард Сагалаев озвучиват такую версию событий:

«Мораторий на рекламу был идеей помощника Березовского Бадри Патаркацишвили. И от этого пострадал Влад. Это был выстрел не в Листьева, а в Бадри и Березовского». «Я думаю, Листьев просил Березовского о поддержке. Роль Березовского так и не выяснена следствием, но он знал всю картину, не был организатором покушения, но явно отошел в сторону, создал алиби об отъезде в Лондон», — пояснял бывший генпрокурор Юрий Скуратов.

Год назад, 1 марта 2025 года, Скуратов сообщил, что убийство не было спонтанным. Он добавил, что цель ликвидировать журналиста ставилась изначально, так как нужно было освободить площадку для новых лиц, которые должны были «надлежащим образом» использовать рекламный ресурс Первого канала.