В Подмосковье к 8 Марта откроется резиденция Бабы-яги

В центральном парке подмосковной Лобни 8 Марта торжественно откроется резиденция Бабы-яги. Для посетителей здесь создадут не только необычные фотолокации, но и места для отдыха, где еженедельно будут проводить различные мероприятия, сообщает 360.ru.

Новое иммерсивное пространство будет доступно для горожан в течение всего времени работы интерактивной зоны. В том числе посетители смогут сделать необычные фотографии с мухоморами высотой с человека, котлом ведьмы и другими сказочными атрибутами, а также посмотреть сказки с Бабой-ягой.

Развлекательная программа продлится в еженедельном формате до 30 мая.