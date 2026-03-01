Стало известно, почему не раскрыто убийство Владислава Листьева

Расследование убийства известного журналиста Владислава Листьева проходило в сложных условиях, рассказал журналистам экс-генпрокурор Юрий Скуратов. Об этом пишет РИА Новости.

Тележурналист Влад Листьев был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в центре Москвы. Убийство стало одним из наиболее громких в России, вызвало бурную общественную дискуссию.

Ход расследования неоднократно прерывался и возобновлялся в связи с поступлением новых сведений. Тем не менее, преступление до настоящего времени так и не раскрыто.

Скуратов заметил, что основными факторами, помешавшими раскрыть дело, стали особенности самого преступления, а также противодействие со стороны предполагаемых причастных лиц.

«Первая — это характер преступления, это все же заказное убийство, совершенное в условиях неочевидности. Такие преступления легко не раскрываются», — уточнил бывший прокурор.

По его оценке, решение о приостановке расследования нельзя считать полностью обоснованным.

Год назад, 1 марта 2025 года, Скуратов сообщил, что убийство не было спонтанным. Он добавил, что цель ликвидировать журналиста ставилась изначально, так как нужно было освободить площадку для новых лиц, которые должны были «надлежащим образом» использовать рекламный ресурс Первого канала.

Экс-прокурор констатировал, что хотя дело находится в «таком полусонном или сонном даже состоянии», еще не все потеряно. Он пояснил, что если где-то просочится достоверная информация, поступит агентурное сообщение, или по другим делам проявится что-то, то появится и повод для возобновления расследования.