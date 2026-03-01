До 8 тысяч российских туристов не могут вернуться домой из-за войны США в Иране

Из-за иранского кризиса около 6–8 тысяч туристов не могут вернуться в Россию. У них на руках билеты на стыковочные рейсы через ОАЭ, Катар, Бахрейн и Оман, а эти страны закрыли воздушное пространство. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Мурадян отметил, что одни туристы успели долететь до места стыковки, другие вынуждены задержаться там, где проводят отдых. Сейчас туроператоры ищут возможное решение проблемы.

«Основная масса таких клиентов туроператоров, для которых сейчас компании ищут варианты продления проживания или альтернативные билеты (если они не успели вылететь в зону конфликта) или же пытаются организовать им размещение в ближневосточных хабах — это туристы с билетами Air Arabia, Qatar Airways, Emirates, flydubai, Gulf Air, OmanAir», — уточнил Мурадян.

Туристам с билетами этих авиакомпаний нужно уточнять статус рейса у перевозчика, поскольку ситуация непрерывно меняется.

Более 700 рейсов были отменены в странах Персидского залива и Ближнего Востока в воскресенье, 1 марта.

Накануне посольство РФ рекомендовало россиянам покинуть Израиль из-за ракетных обстрелов со стороны Ирана.