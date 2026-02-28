Российские туристы рассказали об ударах иранских ракет по Дубаю

Российские туристы, отдыхающие в ОАЭ, рассказали об ударах КСИР по Дубаю. Об этом пишет «Комсомольская правда» в Telegram-канале.

Иранские военные ответили на масштабную операцию США и Израиля против республики ракетными атаками на американские базы на Ближнем Востоке. В частности, ракеты были направлены на объекты в ОАЭ.

«Я сейчас нахожусь в гостинице рядом с метро «Юнион», там есть выход на крышу. Я на этой крыше уже полчаса», — уточнил Максим, который приехал в Дубай как футбольный болельщик.

По его словам, он слышал 3-4 очень сильных взрыва. Мужчина добавил, что из-за смога, дым, поднимающийся над пораженными объектами, не заметен с крыши его отеля.

Россиянин подчеркнул, что власти не объявили эвакуацию, не предупреждали об атаках, не включали сирены воздушной тревоги.

Появилось фото разрушенной резиденции Хаменеи

Турист Артем заметил, в свою очередь, что тоже слышал взрывы, но не получил никаких сообщений об эвакуации. Он добавил, что ни сирен, ни сигналов тревоги не было.

Ранее сообщалось, что тысячи российских туристов, отдыхающих на Ближнем Востоке, направились в сторону международных аэропортов с тем, чтобы покинуть регион.