В Сети вспомнили пророчество Жириновского про Иран

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке заставила интернет-пользователей вспомнить прогноз основателя ЛДПР Владимира Жириновского о вмешательстве «старшего брата» в конфликт Ирана и Израиля. Еще в 2019 году политик на заседании Госдумы предсказал сценарий, при котором ограниченный удар перерастает в тотальную войну с применением страшного оружия.

«Как начнется конфликт? Израиль нанесет удар по тем объектам, где, ему кажется, есть центры ядерные по обогащению урана, а возможно, и производство ядерных зарядов. Ракеты есть у Ирана, носители, до 2000 километров, а там достаточно 200. Вот после нанесения удара Иран обязательно ответит, какие-то небольшие разрушения в Израиле, и тогда старший брат придет на помощь», – рассуждал Жириновский на видео.

Американская сторона задействует не только собственный военный потенциал, но и ресурсы Североатлантического альянса. Целью столь масштабной операции, по прогнозу Жириновского, станет тотальное подавление Ирана с воздуха.

Отдельное внимание в том давнем выступлении уделялось гипотетическому применению оружия, выходящего за рамки традиционных вооружений. Жириновский упоминал некие «страшные» боеприпасы локального действия, способные буквально стереть с лица земли значительные территории. В качестве крайней меры он допускал использование тактического ядерного заряда – по его оценкам, даже одного такого удара теоретически достаточно, чтобы полностью уничтожить государство.

Напомним, армия обороны Израиля начала превентивную военную операцию против Ирана. Президент США подтвердил, что американские вооруженные силы также задействованы в операции. Москва квалифицировала удары Израиля по Ирану как спланированную агрессию и призвала мировое сообщество остановить сползание к катастрофе.