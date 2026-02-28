«Росатом» вывез из Ирана 94 человека, включая детей

Росатом эвакуировал 94 сотрудника из Ирана, включая детей работников компании. Об этом заявил генеральный директор Росатом Алексей Лихачев.

«К настоящему моменту из страны вывезены все дети сотрудников, а также весь избыточный персонал и лица, пожелавшие покинуть страну, в общем количестве 94 человека», — заявил Лихачев в telegram-канале «Росатом».

Они уточнили, что основной персонал сейчас находится на площадке строительства АЭС «Бушер» или в жилом поселке. Небольшая группа специалистов, работающих в Тегеране, размещена на территории российского посольства.

Лихачев также подчеркнул, что объекты атомной энергетики ни при каких условиях не должны становиться целями военных ударов. Он отметил, что действующие станции, включая Бушерскую и Запорожская АЭС, являются критически опасными объектами, атаки на которые недопустимы и могут привести к катастрофическим последствиям.

Ранее посольство России в Иране выпустило экстренное предупреждение в связи с «агрессией США и Израиля против Ирана» и призвало российских граждан соблюдать повышенные меры безопасности и по возможности покинуть страну. До этого США совместно с Израилем объявили о начале масштабной операции против Ирана под названием «Рык льва», заявив, что удары наносятся для защиты американского населения.