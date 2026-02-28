Посольство раскрыло пути эвакуации россиян из Израиля

Дипломатическое представительство России в Израиле выпустило экстренное обращение к соотечественникам с призывом немедленно рассмотреть возможность выезда из страны на фоне беспрецедентного обострения военного конфликта. В условиях полностью закрытого воздушного пространства единственным способом спасения остаются сухопутные границы с сопредельными государствами, где для российских граждан временно действуют упрощенные правила въезда.

«Тем, у кого имеется такая возможность, рекомендуем покинуть Израиль на период до нормализации обстановки», — заявило Посольство Российской Федерации в Государстве Израиль в своем официальном Telegram-канале.

Дипломаты подчеркивают, что находящимся в зоне конфликта крайне важно сохранять бдительность и не покидать защищенных помещений до получения специальных уведомлений. По данным представителей миссии, для экстренной эвакуации сейчас доступен погранпереход «Бегин» («Таба») на границе с Египтом, который работает в круглосуточном режиме.

«Российским гражданам с действительными документами для посещения Египта виза не требуется», — добавили в дипучреждении, уточнив, что также функционирует КПП «Ицхак Рабин» («Вади Араба») на границе с Иорданией, открытый сегодня до 20:00.

Критическая ситуация в сфере безопасности сложилась сегодня после начала полномасштабной операции США и Израиля против Ирана. В ответ Тегеран нанес массированный удар баллистическими ракетами по всей территории Израиля и американским базам в Персидском заливе.