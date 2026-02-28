Актер Борис Щербаков рассказал о самочувствии после тяжелой операции

Народный артист России Борис Щербаков рассказал, как чувствует себя спустя год после тяжелой операции.

В 2025 году актер сломал шейку бедра при падении, ему установили эндопротез, пишет РИА Новости.

«Все хорошо, все замечательно. Восстановление удалось, конечно. Играю спектакли, репетирую», — сообщил Щербаков.

Актер наиболее известен ролями в кинокартинах «Гостья из будущего», «Красная королева», а также в сериале «Убойная сила».

Врачи вытащили осколок из глаза: актер Борис Щербаков был госпитализирован и перенес срочную операцию

Ранее он заявил, что Константин Богомолов недолго прослужит и.о. ректора Школы-студии МХАТ.