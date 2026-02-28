$77.2791.3

Синоптик Шувалов: в России весна раньше всего придет в Калининград

Газета.Ru

В Калининград раньше, чем в другие регионы России, придет метеорологическая весна.

Синоптик рассказал, в какой регион России раньше всего придет весна
© Газета.Ru

Об этом РИА Новости сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Первым, кто почувствует на себе метеорологическую весну, будет Калининград, потому что там до плюс 10 градусов в ближайшие несколько дней», — отметил синоптик.

Шувалов добавил, что для Калининграда это хорошая «запевка для весны», поскольку еще две недели назад в регионе были морозы до -15°C.

В Москве же, по данным синоптиков, стоит ожидать уменьшения размеров сугробов в связи с положительными температурами. Как отмечают эксперты, в ближайшие две недели их высота сократится в двое. Так, к середине марта снежный покров в столице все еще останется существенным, варьируясь от 30 до 50 см, что превышает обычные показатели для этого времени года. Обычно земля в Москве полностью освобождается от снега к началу апреля. В этом году из-за обильных снегопадов и сформировавшихся внушительных сугробов процесс таяния может затянуться, отмечают специалисты.

Полное исчезновение снежного покрова ожидается не раньше второй половины апреля, добавили синоптики.